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12:31, 30 января 2023Мир

В Пакистане пострадали десятки человек при взрыве мечети

Reuters: 90 человек пострадали при взрыве мечети в Пакистане вблизи афганской границы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В пакистанском городе Пешавар при взрыве мечети, которая находится вблизи афганской границы, пострадали десятки человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя местной больницы Мохаммада Асима.

Уточняется, что по меньшей мере 90 человек поступили с ранениями в больницу Lady Reading. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

«Часть здания обрушилась, и несколько человек, предположительно, находятся под завалами», — сказал представитель полиции Сикандар Хан.

Также сообщалось, что в результате инцидента погибли не менее 17 человек.

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Виктория Кондратьева
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