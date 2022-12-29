Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 29 декабря 2022Мир

Пакистанская армия решила ликвидировать талибов

Пакистанская армия решила ликвидировать местное ответвление афганских талибов

Фото: Zahid Muhammad / Reuters

Пакистанская армия решила ликвидировать местное ответвление афганских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), из-за серии совершенных ими терактов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Радикалы разорвали шестимесячное соглашение о прекращении огня с правительством и возобновили нападения, в основном направленные против сил безопасности. «Было принято решение бороться против террористов без каких-либо различий и устранить эту угрозу», — заявили в пресс-службе пакистанской армии.

Ранее в столице Пакистана Исламабад произошел мощный взрыв, в результате которого погиб полицейский. Полиция остановила подозрительный автомобиль на автомагистрали в секторе 1-10/4. В нем находился террорист-смертник, который подорвал себя, как только к нему для проверки приблизились сотрудники правоохранительных органов. По меньшей мере шесть человек пострадали, из них четверо — полицейские.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В крупнейших городах Украины прогремела серия взрывов
Турецкий самолет-разведчик заметили вблизи берегов Крыма
ВС России уничтожили две американские системы М777 и РСЗО HIMARS
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Лукашенко рассказал о закрепившейся в Белоруссии новогодней традиции
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении
Минобороны сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
Появилось видео смертоносного пожара в элитном отеле популярной пляжной страны
Российский военный случайно застрелил друга в церкви и получил два года условно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.