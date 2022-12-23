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10:02, 23 декабря 2022Мир

В столице Пакистана прогремел мощный взрыв

В столице Пакистана Исламабад прогремел мощный взрыв, погиб полицейский
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В столице Пакистана Исламабад прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб полицейский. Об этом сообщает India TV News.

Полиция остановила подозрительный автомобиль на автомагистрали в секторе 1-10/4. В нем находился террорист-смертник, который подорвал себя, как только к нему для проверки приблизились сотрудники правоохранительных органов. По меньшей мере шесть человек пострадали, из них четыре — полицейские, а два человека — гражданские лица. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

В ноябре неизвестный обстрелял машину, в которой ехал экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан на политическом марше в городе Гуджранвала. Бывший глава правительства получил пулевое ранение в ногу. Также пострадали от четырех до пяти руководителей партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф».

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Виктория Кондратьева
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