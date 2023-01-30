Умерла сыгравшая Уэнсдей в «Семейке Аддамс» актриса Лиза Лоринг

Первая исполнительница роли Уэнсдей Аддамс актриса Лиза Лоринг умерла на 65-м году жизни

На 65-м году жизни умерла американская актриса Лиза Лоринг, наибольшую известность которой принесла роль Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс» в 1964 году. Об этом сообщает Deadline.

Артистка скончалась в субботу, 28 января. Причиной смерти стал инсульт. По данным издания, последние три дня жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей.

«С большой грустью сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была на аппарате жизнеобеспечения три дня. Вчера ее семья приняла трудное решение отключить его и ночью она скончалась», — рассказала близкая подруга актрисы Лор Джейкобсон.

Лиза Лоринг родилась 16 февраля 1958 года. В возрасте шести лет приняла участие в съемках сериала «Семейка Аддамс», исполнив роль Уэнсдей. Проект состоял из 64 эпизодов и выходил на экраны в течение двух лет — с 1964 по 1966 год.

Танец Лоринг в «Семейке Аддамс» стал вдохновением для танца Дженны Ортеги в сериале «Уэнсдей» Тима Бертона.

Фильмография артистки насчитывала 20 фильмов и сериалов, в числе которых были «Остров фантазий», «Дикая лагуна», «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» и другие. Последним проектом с участием актрисы стал фильм «Доктор Спин», вышедший в 2015 году.