Эколог рассказала о возможности получать энергию из фекалий и навоза

Эколог Леванова рассказала о возможности получать энергию из навоза

Энергию можно получать из самых неожиданных источников, а не только из нефти и газа, ветра и солнца. К примеру, уже существует способ генерации энергии с помощью рек, вулканов, а также биологических отходов. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Отдельно стоит сказать про возможность получать электричество из всего живого. Например, биогаз. Так электричество можно создавать из биотходов, обычных бытовых очистков. Биогаз в том числе можно получать и из навоза домашнего скота. На мой взгляд удачное решение. Еще, продолжая неприглядную тему, энергию уже умеют получать даже из человеческих фекалий. Такая инициатива недавно прогремела в Корее», — рассказала Леванова.

Каждый год, по словам эколога, появляются новые технологии, которые создают ученые. Например, Карви Эрен Мейг из Университета Мапуа на Филиппинах, который создал технологию AuREUS.

«Это пластины из сельхоз отходов, которые вырабатывают электроэнергию. AuREUS преобразует ультрафиолет в видимый свет, работает в любую погоду и способен производить электроэнергию 48 процентов времени. Главное — перестать уже обогревать дома углем», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Ранее Леванова рассказала, что многие ингредиенты, входящие в состав средств бытовой химии, имеют накопительный эффект, негативно отражающийся на здоровье и окружающей среде. Помочь избежать опасных последствий может более внимательный выбор средств для уборки.