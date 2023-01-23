Россиян предупредили об опасности бытовой химии

Эколог Леванова предупредила об опасности использования бытовой химии

Многие ингредиенты, входящие в состав средств бытовой химии, имеют накопительный эффект, негативно отражающийся на здоровье и окружающей среде. Помочь избежать опасных последствий может более внимательный выбор средств для уборки, а также грамотная утилизация. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Конечно, сказать, что вся бытовая химия — это яд, который убьет нас мгновенно, будет ужасным преувеличением. Но все же надо понимать, что многие ингредиенты в привычных чистящих средствах могут иметь накопительный негативный эффект как для здоровья, так и для окружающей среды, — сказала Леванова. — Любая бытовая химия — плюс-минус схожий набор веществ, и в первую очередь это всегда поверхностно-активные вещества, или сокращенно ПАВ».

Именно ПАВ, как объяснила эколог, отвечают за очищение. Чем их больше, тем эффективнее средство. ПАВ бывают анионными, неионогенными и катионными. Наиболее агрессивны и опасны первые — они не смываются до конца, в частности, с посуды и наносят вред. Потому задача состоит в том, чтобы выбрать средства, в которых их процент будет наиболее близок к нулю.

Для смягчения воды и повышения эффективности ПАВ в средства добавляются фосфаты и фосфонаты. Они также опасны для здоровья и для окружающей среды. К опасным можно отнести еще хлор, формальдегид, триклозан. Этих ингредиентов не должно быть в вашей домашней бытовой химии Аида Леванова эколог

Лучшим ориентиром для выбора средств Леванова называет экомаркировку. Чтобы проверить ее подлинность, можно использовать ряд специализированных приложений или просто поиск в интернете.

«Это важно делать, так как многие бренды придумывают свои зеленые значки, чтобы убедить покупателей в экологичности средств, при этом за значком может не стоять никакой реальной ответственности, только маркетинговые уловки», — предупредила эколог.

Сегодня выбор экологичной, в частности, отечественной бытовой химии, по словам собеседницы «Ленты.ру», довольно большой. Можно, к примеру, найти сухие концентраты, которые необходимо разбавлять водой, — такой вариант считается более экологичным. Кроме того, Леванова предлагает не забывать и про народные рецепты, такие как сода, уксус, горчичный порошок.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института (MIT) назвали беспилотные автомобили источником повышенных выбросов углерода. Исследование было опубликовано в журнале IEEE Micro.

Ученые создали модель, с помощью которой доказали, что беспилотные машины могут стать угрозой для экологии из-за управляемых ими компьютеров. По словам специалистов, вычислительная техника автомобилей будет потреблять повышенное количество энергии и стимулировать крупную долю выбросов.