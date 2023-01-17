Беспилотные автомобили назвали угрозой для экологии

IEEE Micro: автономные автомобили могут стать причиной повышенного выброса углерода

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) назвали беспилотные автомобили источником повышенных выбросов углерода. Исследование было опубликовано в журнале IEEE Micro.

Ученые создали модель, с помощью которой доказали, что беспилотные машины могут стать угрозой для экологии из-за управляемых ими компьютеров. По словам специалистов, вычислительная техника автомобилей будет потреблять повышенное количество энергии и стимулировать крупную долю выбросов.

В материале говорится, что в настоящий момент центры обработки данных по всему миру, использующме мощные комьютеры, генерируют порядка 0,3 процента выбросов углерода в атмосферу — это сравнимо с крупной страной, например, Аргентиной. Ученые подсчитали, что беспилотные машины будут генерировать такое же количество углекислого газа, что и дата-центры, когда на дорогах окажется порядка миллиарда автомобилей.

Чтобы выбросы автономных транспортных средств не превышали текущие выбросы центров обработки данных, каждый автомобиль должен быть энергоэффективным и потреблять не более 1,2 киловатта энергии. Для того чтобы придерживаться нормы, эффективность компьютеров должна удваиваться каждые 1,1 года. «Потребление энергии автономным транспортным средством действительно имеет решающее значение не только для продления срока службы батареи, но и для обеспечения устойчивости», — отметил соавтор исследования Вивьен Сзе.

Ранее специалисты департамента транспорта Великобритании (DfT) связали распространение беспилотных автомобилей с ухудшением дорожной обстановки. По их мнению, это произойдет из-за взрывной популярности автономных машин.