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14:32, 16 января 2023Наука и техника

Беспилотные автомобили назвали причинами пробок

Evening Standard: число пробок вырастет на 85 процентов из-за беспилотных автомобилей

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Специалисты департамента транспорта Великобритании (DfT) связали распространение беспилотных автомобилей с ухудшением дорожной обстановки. Об этом пишет газета Evening Standard.

Согласно прогнозу департамента, популяризация машин с автопилотом до 2060 года увеличит число пробок в стране на 85 процентов. Специалисты отметили, что к 2047 году половину автомобильного парка в стране будут представлять беспилотные транспортные средства.

В отчете была названа причина более частого возникновения заторов и пробок из-за беспилотных машин. По словам экспертов, подобные автомобили станут крайне популярны у пожилых людей, которые не могут сесть за руль по медицинским причинам, и горожан, у которых нет водительских прав.

Также специалисты DfT полагают, что жители крупных городов будут более терпимо относиться к дорожным заторам, так как им не придется управлять машиной. В материале говорится, что люди будут чаще отдыхать и работать, пока автомобиль находится в движении. Авторы также сослались на исследование агентства Inrix, согласно которому Лондон в 2022 году был признан самым загруженным городом в мире — в среднем водители проводят в пробках 156 часов.

В мае 2022 года исследователь Жирка Булруш заявил, что беспилотные автомобили увеличат количество пробок. Специалист предсказал, что популяризация беспилотных машин приведет к катастрофе, так как беспилотниками будет пользоваться огромное количество людей.

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Андрей Ставицкий
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