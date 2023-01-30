Стали известны причины снятия с производства фильма о Мадонне

Universal Pictures сняли с производства фильм о Мадонне из-за жесткого сценария

Студия Universal Pictures сняла с производства фильм, посвященный жизни американской певицы Мадонны, из-за «жесткого» сценария, который предложила исполнительница. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Page Six.

«Мадонна хочет чего-то более смелого, мрачного, грубого, поэтому все зашло в тупик», — заявил инсайдер, подчеркнув, что артистка вернется к работе над проектом после завершения мирового тура. По данным издания, Мадонна планирует оставить команду сценаристов, поменяв киностудию, которая будет заниматься созданием байопика.

Отмечается, что певица обеспокоена, что к моменту возобновления работы над проектом часть актеров, задействованных в фильме о звезде, придется заменить.

Ранее биографический фильм о жизни и карьере Мадонны, снятый самой артисткой с участием звезды сериала «Изобретая Анну» Джулии Гарнер, сняли с производства. Сообщалось, что студия Universal отказалась от съемок байопика после того, как Мадонна объявила о масштабном мировом турне. Однако анонимные источники сообщили The Hollywood Reporter, что решение об отмене было принято еще в конце прошлого года, задолго до того, как было объявлено о турне.