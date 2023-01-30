Вильфанд спрогнозировал мартовскую погоду в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал в начале февраля в Москве мартовскую погоду

В Москву со вторника, 31 января, придет по-настоящему мартовская погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Дневная температура в понедельник будет минус 1-3 градуса, а в последующие дни — от 0 до минус 2 градусов. Со вторника температурный фон будет примерно на 6 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать середине марта», — сказал он.

По его словам, в понедельник, 30 января, и в ночь на вторник, 31 января, в Москву придут метели. А в пятницу, 3 февраля, в городе ожидается оттепель.

Ранее Вильфанд сообщил, что в первые дни февраля в большей части России прогнозируется температурный фон выше климатической нормы.

В частности, 1 февраля в Санкт-Петербурге температура будет на 4-6 градуса выше нормы, в Москве — на 5-6 градусов.