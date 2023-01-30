Синоптик рассказал о погоде в России в первые дни февраля

Синоптик Вильфанд заявил, что первые дни февраля в России будут очень теплыми

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, что в большей части России в первые дни февраля прогнозируется температурный фон выше климатической нормы.

В частности, 1 февраля в Санкт-Петербурге температура будет на 4-6 градуса выше нормы, в Москве — на 5-6 градусов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — на 2-4 градуса, на Урале — на 8-12 градусов, заявил синоптик.

По словам Вильфанда, после 5 февраля характер погоды станет более зимним, «до весны еще очень далеко». Он напомнил, что март также является «зимнем месяцем», поэтому готовиться к весне еще очень рано — погода будет неоднородной.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в понедельник, 30 января, ожидаются метели с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление.