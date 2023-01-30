В ЛНР заявили о ранении медика из США из-за взрыва боекомплекта

Марочко заявил, что медик из США пострадал во время сжигания вещей умерших бойцов ВСУ

Американский медработник пострадал, когда занимался сожжением вещей умерших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ранении медика из-за взрыва боекомплекта рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В одном из медицинских учреждений на оккупированной части ДНР (Донецкая народная республика — прим. «Ленты.ру») при сжигании личных вещей умерших украинских военнослужащих произошла детонация боекомплекта. В результате ЧП один медработник, прибывший с США, получил ранение», — сообщил он.

Помимо этого, как утверждает Марочко, ранение, не совместимое с жизнью, получил технический работник медицинского учреждения.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что в Донбассе погиб колумбийский наемник из Иностранного легиона Украины Элкин Чапарро. По его словам, погибший воевал на стороне ВСУ.