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02:04, 24 января 2023Бывший СССР

В Донбассе погиб воевавший на стороне ВСУ колумбийский наемник

Военкор Котенок: в Донбассе погиб воевавший на стороне ВСУ колумбийский наемник Чапарро
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Донбассе погиб колумбийский наемник из Иностранного легиона Украины Элкин Чапарро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

По информации военкора, колумбиец воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под позывным «Гаула» и был ликвидирован российской армией в зоне специальной военной операции (СВО).

На прошлой неделе на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морской пехотинец Дэниел Свифт. Об этом сообщило должностное лицо в Военно-морских силах (ВМС). Погибший был оператором первого класса сил специального назначения, который в 2019 году самовольно оставил службу.

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Марина Совина
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