Военкор Котенок: в Донбассе погиб воевавший на стороне ВСУ колумбийский наемник Чапарро

В Донбассе погиб колумбийский наемник из Иностранного легиона Украины Элкин Чапарро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

По информации военкора, колумбиец воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под позывным «Гаула» и был ликвидирован российской армией в зоне специальной военной операции (СВО).

На прошлой неделе на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морской пехотинец Дэниел Свифт. Об этом сообщило должностное лицо в Военно-морских силах (ВМС). Погибший был оператором первого класса сил специального назначения, который в 2019 году самовольно оставил службу.