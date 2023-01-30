МИД России высказался об участии Путина в саммите G20 в Нью-Дели

Замглавы МИД Руденко: пока неясно, примет ли Путин участие в саммите G20 в Нью-Дели

Пока рано говорить о том, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели, это будет зависеть от его графика. Об этом высказался замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Как подчеркнул дипломат, глава российского МИД Сергей Лавров примет участие во встрече с коллегами из стран G20 на саммите 1-2 марта.