Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 30 января 2023Мир

МИД России высказался об участии Путина в саммите G20 в Нью-Дели

Замглавы МИД Руденко: пока неясно, примет ли Путин участие в саммите G20 в Нью-Дели

Фото: Илья Питалев / ТАСС

Пока рано говорить о том, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели, это будет зависеть от его графика. Об этом высказался замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Как подчеркнул дипломат, глава российского МИД Сергей Лавров примет участие во встрече с коллегами из стран G20 на саммите 1-2 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
В Эстонии пройдут тренировочные полеты НАТО
В России прокомментировали содействие Ирану после атаки беспилотников
Возбуждено дело против избившей незрячую со словами «слепые должны сидеть дома»
Шансы Швеции преодолеть разногласия с Турцией по вступлению в НАТО оценили
Отец пострадавшего на квесте в Москве школьника рассказал о случившемся
Отказ России от консультаций по промыслу с Японией объяснили
Косметолог раскрыла россиянам пользу занятий спортом для кожи
МИД России высказался об участии Путина в саммите G20 в Нью-Дели
Западу напомнили о его военных фиаско
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.