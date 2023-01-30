Стало известно о взрывах в Николаевской области
«Общественное»: в Очакове Николаевской области слышны взрывы
В городе Очаков Николаевской области Украины слышны взрывы. Об этом стало известно телеканалу «Общественное».
Ранее в регионе, как и в ряде других областей на юге Украины, была объявлена воздушная тревога.
О взрывах в Очакове сообщили местные жители. Пока официальной информации о произошедшем нет.
Ранее стало известно о попадании ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) в жилой дом в Харькове. Инцидент произошел в Киевском районе, в результате пострадали три человека.