Стало известно о взрывах в Николаевской области

«Общественное»: в Очакове Николаевской области слышны взрывы

В городе Очаков Николаевской области Украины слышны взрывы. Об этом стало известно телеканалу «Общественное».

Ранее в регионе, как и в ряде других областей на юге Украины, была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Очакове сообщили местные жители. Пока официальной информации о произошедшем нет.

Ранее стало известно о попадании ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) в жилой дом в Харькове. Инцидент произошел в Киевском районе, в результате пострадали три человека.