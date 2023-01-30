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12:14, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаевской области

«Общественное»: в Очакове Николаевской области слышны взрывы

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В городе Очаков Николаевской области Украины слышны взрывы. Об этом стало известно телеканалу «Общественное».

Ранее в регионе, как и в ряде других областей на юге Украины, была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Очакове сообщили местные жители. Пока официальной информации о произошедшем нет.

Ранее стало известно о попадании ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) в жилой дом в Харькове. Инцидент произошел в Киевском районе, в результате пострадали три человека.

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Алевтина Запольская
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