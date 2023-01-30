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00:49, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о попадании ПВО в жилой дом в Харькове

Глава Харьковской области Синегубов: в Харькове ракета ПВО С-300 попала в жилой дом

Ракета комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано попадание ракеты в жилой дом в Киевском районе в центре города. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Сообщается, что на месте работают все экстренные службы.

14 января, в Днепре в результате взрыва частично обрушилась многоэтажка. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

В конце декабря в Белоруссии упала ракета, выпущенная из украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Похожий инцидент с падением ракет С-300 произошел в Польше в середине ноября. Тогда погибли два человека.

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Марина Совина
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