В Белоруссии упала украинская ракета С-300

В городе Иваново Брестской области упала ракета С-300, выпущенная с территории Украины

В Белоруссии упала ракета, выпущенная из украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 10-11 утра. О случившемся был проинформирован президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его поручению на месте происшествия работают следователи, специалисты МВД и Минобороны. Сведения о пострадавших в настоящий момент отсутствуют.

Подробности инцидента

В Минобороны Белоруссии уточнили, что ракета упала возле города Иваново в Брестской области. В сети также были опубликованы кадры с места падения снаряда. На них запечатлены обломки ракеты, которые лежат в поле неподалеку от жилых домов.

Версии случившегося

Белорусские силовики рассматривают две версии инцидента. Согласно одной из них, падение ракеты на территории соседней республики произошло из-за ошибки в работе украинского ЗРК. По второй версии, снаряд был сбит белорусскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Случившееся также прокомментировал военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. Он сравнил инцидент с недавним случаем в Польше, подчеркнув, что «волноваться жителям абсолютно незачем». «Такие случаи, к сожалению, бывают», — отметил он.

В беседе с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал возможную реакцию Белоруссии на падение украинской ракеты. По его мнению, руководству республики должно «хватить мудрости» избежать эскалации конфликта и ограничиться предупреждением по факту случившегося.

Падение ракет в Польше

Похожий инцидент с падением ракет С-300 произошел в Польше в середине ноября. В результате погибли два человека. Президент страны Анджей Дуда выступил с предположением, что снаряды могли быть выпущены силами ПВО Украины. Киев в свою очередь обвинил в случившемся Москву. Минобороны России отвергло данные обвинения, заверив, что никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины не наносилось.