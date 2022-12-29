Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Минобороны Белоруссии прокомментировали падение украинской ракеты

В Минобороны Белоруссии сообщили, что украинская ракета упала в Брестской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Минобороны Белоруссии сообщили, что украинская ракета, выпущенная комплексом противовоздушной обороны (ПВО) С-300, упала у города Иваново в Брестской области. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

Инцидент произошел 29 декабря. Силовики рассматривают две версии произошедшего, по одной из них залет ракеты произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО.

По поручению главы государства Александра Лукашенко на месте происшествия работают следователи, специалисты МВД и Министерства обороны. Данных о пострадавших нет.

Ранее в сети появились кадры с места падения украинской ракеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На территории Белоруссии упала украинская ракета
Госдума обсудит новое повышение МРОТ в январе
Бывший футболист сборной России оценил потребность клубов РПЛ в легионерах
Прорубающие дорогу в снегу российские рабочие попали на видео
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
МИД России возмутился действиями Норвегии на Шпицбергене
Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом
Российским мусульманам разрешили торговать акциями
Правительству Сунака пригрозили «наказанием» в связи с забастовками
В Великобритании пограничника арестовали за нелегальную миграцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.