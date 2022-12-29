В Минобороны Белоруссии прокомментировали падение украинской ракеты

В Минобороны Белоруссии сообщили, что украинская ракета упала в Брестской области

В Минобороны Белоруссии сообщили, что украинская ракета, выпущенная комплексом противовоздушной обороны (ПВО) С-300, упала у города Иваново в Брестской области. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

Инцидент произошел 29 декабря. Силовики рассматривают две версии произошедшего, по одной из них залет ракеты произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО.

По поручению главы государства Александра Лукашенко на месте происшествия работают следователи, специалисты МВД и Министерства обороны. Данных о пострадавших нет.

Ранее в сети появились кадры с места падения украинской ракеты.