Появились кадры с места падения украинской ракеты в Белоруссии

БЕЛТА опубликовало фотографии с места падения украинской ракеты С-300 в Белоруссии

В сети появились кадры с места падения украинской ракеты комплекса С-300 в Белоруссии. Фотографии опубликовало БЕЛТА.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», о произошедшем немедленно проинформировали президента страны Александра Лукашенко, по его поручению на месте работает группа военных и следователей.

Как сообщалось ранее, падение ракеты комплекса С-300 на территорию Белоруссии было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Причины падения устанавливаются.

В настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего. Согласно одной из них, ракета могла сбиться с курса, как это было при похожем инциденте в Польше. Кроме того, допускается вероятность, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.