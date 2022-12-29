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14:43, 29 декабря 2022Бывший СССР

Появились кадры с места падения украинской ракеты в Белоруссии

БЕЛТА опубликовало фотографии с места падения украинской ракеты С-300 в Белоруссии

Кадр: Telegram-канал Belta

В сети появились кадры с места падения украинской ракеты комплекса С-300 в Белоруссии. Фотографии опубликовало БЕЛТА.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», о произошедшем немедленно проинформировали президента страны Александра Лукашенко, по его поручению на месте работает группа военных и следователей.

Как сообщалось ранее, падение ракеты комплекса С-300 на территорию Белоруссии было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Причины падения устанавливаются.

В настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего. Согласно одной из них, ракета могла сбиться с курса, как это было при похожем инциденте в Польше. Кроме того, допускается вероятность, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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