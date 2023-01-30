Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 30 января 2023Мир

В НАТО заявили о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала СВО

Столтенберг: НАТО видит, как Россия готовит крупнейшее наступление с начала СВО

Фото: Yonhap / Reuters

Россия готовит самое крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время официального визита в Южную Корею, стенограмма встречи опубликована на официальном сайте альянса.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. Мы не видим никаких признаков того, что президент [Владимир] Путин изменил свою общую цель, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину», — заявил генсек.

Ранее газета Wall Street Journal заявили, что в ситуации вокруг Украины время на стороне России. По данным издания, часть западных чиновников в 2022 году заявляли, что чем дольше длятся боевые столкновения, тем вероятнее победа Киева. Сейчас они уже сомневаются в этих высказываниях. В газете отметили, что чиновники боятся, что Москва способна «одержать верх» в любом затяжном конфликте «на истощение». Именно с этим связана активная военная помощь Вооруженным силам Украины, заявили в издании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Израиль передал Украине несколько пуленепробиваемых машин
Богатейшие африканцы обеднели на 3 миллиарда долларов за год
Виктория Боня отчитала Лопес и Кардашьян за фотошоп под селфи в их аккаунтах
Ольга Бузова улетела из России
В НАТО заявили о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала СВО
На Украине озвучили желаемую сумму финансовой помощи от Запада
Российский лоукостер начнет летать на популярный пляжный курорт Турции
Переоценена роль гормона окситоцина
Россиянина осудили на 22 года за изнасилование и убийство двух девушек в лесу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.