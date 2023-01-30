В НАТО заявили о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала СВО

Столтенберг: НАТО видит, как Россия готовит крупнейшее наступление с начала СВО

Россия готовит самое крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время официального визита в Южную Корею, стенограмма встречи опубликована на официальном сайте альянса.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. Мы не видим никаких признаков того, что президент [Владимир] Путин изменил свою общую цель, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину», — заявил генсек.

Ранее газета Wall Street Journal заявили, что в ситуации вокруг Украины время на стороне России. По данным издания, часть западных чиновников в 2022 году заявляли, что чем дольше длятся боевые столкновения, тем вероятнее победа Киева. Сейчас они уже сомневаются в этих высказываниях. В газете отметили, что чиновники боятся, что Москва способна «одержать верх» в любом затяжном конфликте «на истощение». Именно с этим связана активная военная помощь Вооруженным силам Украины, заявили в издании.