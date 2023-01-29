На Западе назвали преимущество России в ситуации на Украине

WSJ: западные чиновники думают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне России

На Западе считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне России. О таком преимуществе Москвы в воскресенье, 29 января, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, часть западных чиновников в 2022 году заявляли, что чем дольше длятся боевые столкновения, тем вероятнее победа Киева. Сейчас они уже сомневаются в этих высказываниях. В газете отметили, что чиновники боятся, что Москва способна «одержать верх» в любом затяжном конфликте «на истощение». Именно с этим связана активная военная помощь Вооруженным силам Украины, заявили в издании.

Но некоторые должностные лица не согласны с такой позицией коллег. И утверждают, что поддержка Киева приведет к более быстрому окончанию конфликта. Кроме того, на Западе сомневаются в возможности украинских военных провести наступления, аналогичные прошлогодним.

Ранее испанский журналист Иджинио Поло рассказал о судьбе России в случае победы Украины.