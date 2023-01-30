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09:21, 30 января 2023Россия

В Петербурге охранники кафе зверски избили посетителей

Посетители кафе в Петербурге получили черепно-мозговые травмы после избиения охранниками

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Охранники кафе «Гризли» в Санкт-Петербурге зверски избили посетителей, мужчины в результате потасовки получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из пострадавших попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него множественные ушибы и перелом черепа. Еще один участник потасовки с охраной был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. У него диагностировали переломы, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.

Охранники, по информации РЕН ТВ, сами пришли в полицию и рассказали о случившемся. Их поместили в изолятор временного содержания. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

16 января сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области охранники клуба Joy жестоко избили ногами посетителей.

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Анна Щербакова
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