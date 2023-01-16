Охранники российского ночного клуба зверски избили посетителей и попали на видео

В Каменске-Уральском охранники клуба Joy зверски избили ногами посетителей

В Каменске-Уральском Свердловской области охранники ночного клуба Joy зверски избили ногами посетителей. Потасовка попала на видео, кадры опубликовал региональный портал Е1.

На видео видно, как несколько человек в одинаковой темной одежде в российском городе избивают молодых людей, которые лежат на полу в беседке и не оказывают никакого сопротивления. Один из сотрудников охраны клуба наносит удары руками и ногами в голову и по корпусу парню в белом свитере. Другой мужчина пытается его остановить, но бойцы не останавливаются. За происходящим также наблюдают другие гости заведения.

Позже в управлении МВД по Свердловской области подтвердили информацию о драке. Кроме того, в дежурную часть отдела полиции Каменска-Уральского поступило два сообщения из местного травмпункта.

Руководство клуба Joy поделилось своей версией случившегося. По их данным, посетители сами напали на охранников заведения. «К нам претензий от посетителей не было. Один охранник пострадал. Он не стал писать заявление в полицию, потому что это часть его работы. К нам из органов по этому поводу еще не обращались», — разъяснили в представители ночного клуба.

Летом 2022 года в Туапсе охранник избил мужчину дубинкой за попытку пройти к пляжу.