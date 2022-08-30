Охранник избил россиянина дубинкой на глазах у ребенка и попал на видео

В Туапсе охранник избил мужчину дубинкой за попытку пройти к пляжу и попал на видео

Сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) избил россиянина в курортном городе Туапсе за попытку пройти к пляжу. Инцидент попал на видео, его публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что охранник в нецензурной форме требует от семьи уйти и не пытаться пройти на пляж через КПП, а после принимается избивать мужчину на глазах у его жены и ребенка. Россиянин выхватывает дубинку у охранника и также наносит ему ряд ударов. От увиденной потасовки у ребенка началась истерика.

«Уйди лучше, мы будем ходить здесь каждый божий день. (...) Тебя посадят», — обратилась к сотруднику ЧОП жена пострадавшего на фоне детского плача.

После того как россиянин дал отпор, охранник достал похожий на пистолет предмет и продемонстрировал готовность применить и это оружие, чтобы не дать россиянам пройти к месту отдыха.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили «Подъему», что по факту инцидента начата проверка.

Ранее сотрудник ЧОПа жестоко избил россиянина дубинкой и попал на видео.