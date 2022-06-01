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Сотрудник ЧОПа жестоко избил россиянина дубинкой и попал на видео

В Липецке сотрудник ЧОПа жестоко избил мужчину дубинкой и попал на видео

В Липецке сотрудник ЧОПа жестоко избил мужчину дубинкой. Видео с места происшествия опубликовано в группе «ЧП 48 Липецк. Новости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как несколько мужчин общаются между собой на повышенных тонах. Среди них присутствуют сотрудники ЧОПа. В какой-то момент один из них берет дубинку и начинает бить мужчину с рюкзаком. Тот уворачивается от ударов и падает в кусты. Свидетели конфликта попытались помочь пострадавшему, но ЧОПовцы набросились и на них.

Позже выяснилось, что обе конфликтующие стороны ждали полицию. Этому предшествовала ссора в бане на улице Доватора в Липецке. Сотрудники ЧОПа прибыли по вызову раньше оперативников.

Пострадавшего россиянина после разборок доставили в больницу. Медики диагностировали у мужчины перелом костей носа, ушиб мягких тканей головы, перелом костей черепа. Полиция сейчас выясняет другие обстоятельства случившегося.

Ранее пятеро охранников магазина игрушек избили москвича с ребенком за неоплаченный товар.

Избитого мужчину госпитализировали. Ребенок физически не пострадал, напавших задержали, пояснили в полиции.

Анна Щербакова
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