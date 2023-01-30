Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 30 января 2023Россия

Снабжение добровольческих формирований СВО оружием захотели передать Минобороны

МО России могут передать снабжение добровольческих формирований СВО оружием и техникой
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Снабжение добровольческих формирований, участвующих в специальной военной операции (СВО), оружием, техникой и продовольствием захотели передать Минобороны России. Это следует из текста приказа главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, который цитирует РИА Новости.

По сообщению агентства, снабжение добровольцев оружием будет проходить в порядке, «установленном для воинских формирований Вооруженных сил». Отмечается, что в ведение Минобороны также могут передать оказание добровольцам медицинской помощи и эвакуацию их из зоны боевых действий.

В СВО участвуют не только регулярные части Вооруженных сил России, боевого армейского резерва страны (БАРС) и мобилизованных резервистов, но и штурмовики частной военной компании «Вагнер», казачьи соединения, добровольческие отряды, сформированные на территории России и в Донецкой и Луганской народных республиках в период их независимости.

Президент России Владимир Путин требовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, отметив, что это касается организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
В России сравнили танки Abrams и Challenger c Т-90М «Прорыв»
Поджегшего автомобиль с буквой Z и «Своих не бросаем» юношу задержали в Москве
Песков предложил Шольцу почитать исторические книги
В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина
Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России
Стало известно о ликвидации одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика
Во Франции заявили о втягивании НАТО в конфликт с Россией
Самый титулованный футболист мира сделал первое заявление после ареста
Полиция допросила попугая по делу об алкомафии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.