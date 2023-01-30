Снабжение добровольческих формирований СВО оружием захотели передать Минобороны

МО России могут передать снабжение добровольческих формирований СВО оружием и техникой

Снабжение добровольческих формирований, участвующих в специальной военной операции (СВО), оружием, техникой и продовольствием захотели передать Минобороны России. Это следует из текста приказа главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, который цитирует РИА Новости.

По сообщению агентства, снабжение добровольцев оружием будет проходить в порядке, «установленном для воинских формирований Вооруженных сил». Отмечается, что в ведение Минобороны также могут передать оказание добровольцам медицинской помощи и эвакуацию их из зоны боевых действий.

В СВО участвуют не только регулярные части Вооруженных сил России, боевого армейского резерва страны (БАРС) и мобилизованных резервистов, но и штурмовики частной военной компании «Вагнер», казачьи соединения, добровольческие отряды, сформированные на территории России и в Донецкой и Луганской народных республиках в период их независимости.

Президент России Владимир Путин требовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, отметив, что это касается организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.