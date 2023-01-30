Поляк забрался в оголенном виде на вершину древнего храма и был побит палкой

Польский турист залез на ступени храма майя в Мексике и получил палкой по голове

Польский турист ради фото забрался на ступени древнего храма-пирамиды в мексиканском городе майя Чичин-Ица и был побит палкой рассерженным прохожим. Инцидент попал на видео, ролик появился в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина в коротких шортах и майке спускается с вершины храма Кукулькана в сопровождении двух охранников. Поступок туриста вызвал ярость и негодование со стороны других посетителей, так как достопримечательность является историческим наследием и достоянием Мексики — на видео также слышны крики возмущенных очевидцев.

Позже к поляку сзади подкрался неизвестный мужчина, который ударил его длинной палкой по голове. Турист закрыл голову руками, но не пытался сопротивляться. Сообщается, что отдыхающего из Польши доставили в отделение полиции, где он просидел 12 часов и получил штраф за проступок в размере пяти тысяч песо (18,5 тысячи рублей). Как признался путешественник, он залез в запретную зону, чтобы сделать фотографии для социальных сетей.