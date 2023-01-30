Бывший заключенный отказался от криминала ради съемок в порно

Бывший ирландский заключенный Ричард Макнелли отказался от криминала ради съемок в порно

Бывший заключенный из Ирландии Ричард Макнелли отказался от криминальной жизни ради съемок в порно. Мужчина заявил, что нашел свое призвание в съемках фильмов для взрослых пишет LADBible.

«Я не горжусь тем, кем я был, но я горжусь тем, кто я есть сегодня. Я совершал преступления и был вовлечен в деятельность криминальных банд, но около двух лет назад я увлекся порнографией. Это изменило мою жизнь», — рассказал он.

По словам Макнелли, впервые он оказался в тюрьме, когда ему было 19 лет. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за разбойные нападения с огнестрельным оружием и наркотики. «Это то, чем я не горжусь, но в то время мне нужно было кормить семью. С тех пор я изменился. Я сожалею о своем прошлом», — поделился мужчина.

Он также добавил, что, решив уйти из криминального мира, попробовал работать парикмахером, однако эта работа не приносила достаточного дохода. После этого Макнелли решил уйти в порно.

В 2022 году сообщалось, что бывший игрок молодежной команды британского футбольного клуба Crystal Palace Дэмиен Оливер ушел из спорта в порноиндустрию и разочаровался в этом решении. По его словам, работать порноактером «не так хорошо, как думают люди».