Отсидевший в тюрьме экс-футболист ушел в порно и пожалел

Отсидевший в тюрьме экс-футболист пожалел об уходе из спорта в порноиндустрию

Бывший игрок молодежной команды британского футбольного клуба Crystal Palace Дэмиен Оливер рассказал о том, как ушел из спорта в порноиндустрию. Своим сожалением о том, что он стал порноактером, экс-футболист поделился в подкасте Anything Goes With James English на YouTube. Кроме того, он рассказал об изнанке и аспектах индустрии.

Отсидевший в тюрьме экс-футболист признался, что его первые съемки, на которых он заработал 150 фунтов стерлингов (более 10 тысяч рублей), проходили ужасно. «Оператором на съемочной площадке был большой лысый ирландец. Он был довольно страшным, и я должен был показать ему свою задницу», — сказал порноактер.

Оливер подчеркнул, что очень жалеет об уходе из спорта. «Если бы я остался в команде, то мог бы зарабатывать намного больше, играя в футбол», — раскаялся бывший спортсмен. Он добавил, что работать порноактером «не так хорошо, как думают люди».

Оливер рассказал, что забросил спортивную карьеру, так как попал в тюрьму. После освобождения экс-футболист решил сниматься в порно, чтобы заработать денег.

