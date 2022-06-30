Популярный российский блогер допустил возможность ухода в порно

Блогер Рома Желудь допустил, что может начать карьеру в порноиндустрии

Популярный российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Роман Керимов) допустил, что может начать карьеру в порноиндустрии. О возможности съемок в порно блогер рассказал журналисту Олегу Кашину в интервью, запись которого опубликована на YouTube.

«Ты знаешь, я вообще не отрицаю, что в будущем я буду сниматься в порно. Конечно, я всегда знал, что это не мой путь, но мне интересно было бы самому снимать порно», — рассказал Желудь.

По словам экс-звезды YouTube, у него нет никаких ограничений, связанных с тем, что в прошлом он был популярным блогером. «Я всегда выбирал жизнь в сторону того, чего я хочу», — добавил он.

Блогер также поделился своими мыслями по поводу заработка на платформе OnlyFans. «Это такой легкий способ заработать деньги интимными фотографиями. Возможно, у кого-то это просто интимные фото, а для кого-то это прям уже порно. У меня это пока просто интимные фотографии. Но не отрицаю, что я буду висеть на PornHub на всех баннерах через пару лет», — поделился Желудь.

В ноябре 2021 года Желудь рассказал о своей секс-зависимости и признался, что страдает от нее уже семь лет. В октябре 2021 года блогер рассказал о своем заработке в сфере эскорт-услуг. По его словам, в некоторые дни его доход мог достигать пяти тысяч долларов.