Популярный блогер признался в сексуальной зависимости

Популярный в прошлом блогер-миллионник Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Керимов) рассказал о своей секс-зависимости и признался, что страдает от нее уже семь лет. Подробностями своей личной жизни он поделился в новом проекте «Желудь. Исповедь» на видеосервисе Premier.

«Я уже больше семи лет живу в замкнутом кругу секс-зависимости. Да, у меня есть секс-зависимость, и это самая настоящая болезнь», — заявил блогер. «Когда ты не занимаешься сексом, в случае секс-зависимости, ты испытываешь на второй день настолько сильную агрессию, боль, стыд и вину за то, что все это было в твоей жизни, что тебе просто хочется вылезти из своего тела», — объяснил он свое состояние.

«Я просто посвящал все свое свободное время поиску секса, походу в места, где люди занимаются сексом, переписками, отправлениями своих фотографий», — признался Желудь. По его словам, за ночь он мог отправить огромному количеству людей около 300 сообщений со своими интимными фотографиями.

«И ты просто не понимаешь в этот момент, что происходит с твоим мозгом, потому что он тобой управляет, но для тебя это единственный способ выжить, потому что остановить это ты не можешь», — рассказал он.

Ранее блогер раскрыл сумму своего заработка в сфере эскорт-услуг. Звезда российского YouTube признался, что в США он зарабатывал минимум 1000 долларов за сопровождение клиента на каком-либо общественном мероприятии.