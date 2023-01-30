Стало известно об испытании психостимулирующих препаратов на украинских военных

В ВС России уличили Киев в испытании психостимулирующих препаратов на военнослужащих

Киев уличили в проведении испытаний психостимулирующих и наркотических препаратов на украинских военнослужащих. Об этом в своей презентации сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Согласно анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине, испытания препаратов проходили в том числе на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В частности, специалистами тестировался препарат под названием «Антиусталость».

Ранее Кириллов заявил о том, что на территории Лисичанска было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов. По его словам, Киев ликвидировала улики в крайней спешке. Отмечается, что захоронение принадлежит компании «Фармбиотест».