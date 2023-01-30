Минобороны заявило об обнаружении захоронения биоматериалов в Лисичанске

МО России заявило об обнаружении массового захоронения остатков биоматериалов в Лисичанске

Масштабное захоронение остатков биоматериалов обнаружили в начале 2023 года на территории Лисичанска. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его комментарий приводится в официальном Telegram-канале Минобороны.

По его данным, украинская сторона ликвидировала улики в крайней спешке. Кириллов уточнил, что найденное захоронение биоматериалов принадлежит компании «Фармбиотест».

«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила», — сказал представитель Минобороны.

До этого Кириллов рассказал, что морфин для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлялся в зону боев с помощью контрабанды. Он подчеркнул, что в распоряжении Минобороны оказалась информация о многочисленных фактах употребления украинскими солдатами наркотиков и психотропных веществ, включая метадон и амфетамин.

Генерал-лейтенант напомнил, что за оборот и транспортировку наркотических препаратов на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.