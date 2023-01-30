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15:51, 30 января 2023Россия

Минобороны выявило факты контрабанды морфина для украинских военных в зону боев

Минобороны заявило о фактах контрабандной доставки морфина украинским военным

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Морфин для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлялся в зону боев с помощью контрабанды. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, в распоряжении Минобороны также оказалась информация о многочисленных фактах употребления украинскими солдатами наркотиков и психотропных веществ, включая метадон и амфетамин.

Кириллов напомнил, что за оборот и транспортировку наркотических препаратов на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Начальник войск РХБЗ заявил о необходимости правовой оценки действий должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых нашли высокие концентрации антибиотиков, наркотических веществ, а также антитела к возбудителям инфекционных заболеваний.

В ноябре 2022 года российские военнослужащие заподозрили в употреблении психотропных веществ солдат 92-й бригады ВСУ в Харьковской области. По словам россиян, бойцы противника пытались штурмовать их позиции, они бежали в полный рост, а также не сразу реагировали на ранения.

15 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о тестировании военных на алкоголь и наркотики. Согласно документу, бойцов ВСУ будут проверять не только на службе, но и в отпуске.

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Константин Лысяков
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