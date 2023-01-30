Посетительница ресторана нашла редкую жемчужину в заказанном на ужин моллюске

Telemadrid: в Испании девушка нашла пурпурную жемчужину в моллюске во время ужина

В Испании 22-летняя жительница города Мурос Наталия Фрейре нашла пурпурную жемчужину в одном из моллюсков, которых заказала на ужин в ресторане. Об этом сообщает Telemadrid.

Девушка захотела отведать моллюсков и сообщила об этом бойфренду. Мужчина решил исполнить желание Фрейре и пригласил ее в роскошный ресторан, в котором она работает. Посетительница с нетерпением ждала заказ и, когда ей подали моллюсков, сразу принялась их есть. Однако, едва успев начать трапезу, Фрейре поняла, что у нее во рту находится что-то твердое.

Оказалось, что девушка во время ужина едва не проглотила редкую пурпурную жемчужину и очень удивилась своей удаче. «Шеф-повар сказала, что с этого момента заказы с моллюсками будут выполнять дольше, чем обычно, так как она собирается рассматривать каждого из них с лупой», — пошутила Фрейре.

Теперь Фрейре называют «девушкой из жемчуга». Она собирается отнести находку оценщику. Эксперты уже предположили, что стоимость жемчужины составляет около четырех тысяч евро (301 тысяча рублей). Девушка не торопится расставаться с находкой и хранит ее у себя дома. По словам Фрейре, если она не продаст жемчужину, то подарит ее крестной дочери.

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