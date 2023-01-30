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15:27, 30 января 2023Из жизни

Посетительница ресторана нашла редкую жемчужину в заказанном на ужин моллюске

Telemadrid: в Испании девушка нашла пурпурную жемчужину в моллюске во время ужина

Фото: Marin Tulard / Unsplash

В Испании 22-летняя жительница города Мурос Наталия Фрейре нашла пурпурную жемчужину в одном из моллюсков, которых заказала на ужин в ресторане. Об этом сообщает Telemadrid.

Девушка захотела отведать моллюсков и сообщила об этом бойфренду. Мужчина решил исполнить желание Фрейре и пригласил ее в роскошный ресторан, в котором она работает. Посетительница с нетерпением ждала заказ и, когда ей подали моллюсков, сразу принялась их есть. Однако, едва успев начать трапезу, Фрейре поняла, что у нее во рту находится что-то твердое.

Оказалось, что девушка во время ужина едва не проглотила редкую пурпурную жемчужину и очень удивилась своей удаче. «Шеф-повар сказала, что с этого момента заказы с моллюсками будут выполнять дольше, чем обычно, так как она собирается рассматривать каждого из них с лупой», — пошутила Фрейре.

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Теперь Фрейре называют «девушкой из жемчуга». Она собирается отнести находку оценщику. Эксперты уже предположили, что стоимость жемчужины составляет около четырех тысяч евро (301 тысяча рублей). Девушка не торопится расставаться с находкой и хранит ее у себя дома. По словам Фрейре, если она не продаст жемчужину, то подарит ее крестной дочери.

Ранее сообщалось, что пожилые супруги из Великобритании продали на аукционе редкие белые банкноты 1916-1918 годов и выручили за них 51 тысячу фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей). Купюры были найдены во время ремонта в недавно купленном доме.

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Алиса Удовик
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