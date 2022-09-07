Супруги нашли при ремонте девять редких купюр и продали их за миллионы рублей

В Великобритании пожилые супруги продали девять редких банкнот за 51 тысячу фунтов

Пожилые супруги Вик и Джанет Витт из города Бристоль, Великобритания, продали на аукционе редкие белые банкноты 1916-1918 годов и выручили за них 51 тысячу фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Star.

Вик Витт нашел девять старых купюр 32 года назад, когда делал ремонт в недавно купленном доме. Спустя десятилетия супруги, которые вместе уже 58 лет, решили их продать, так как планировали собрать деньги на круиз и празднование бриллиантовой свадьбы. Чтобы узнать стоимость банкнот, они обратились в телепередачу Cash in the Attic, где эксперты оценивают подобные находки.

После изучения банкнот выяснилось, что восемь из них были отпечатаны в Бристоле и представляют собой исключительную редкость. «Найти одну белую пятифунтовую банкноту Банка Англии — это необычно, а банкноту в 10 фунтов — вообще неслыханно. Я никогда не сталкивался с таким раньше. Это совершенно невероятно», — говорит оценщик Дэвид Фергюс.

Все девять купюр приобрел президент Международного общества банкнот, пишет BBC News. Стоимость первой из них достигла восьми тысяч фунтов стерлингов (560 тысяч рублей), три пятифунтовые банкноты с последовательными номерами ушли как один лот за 16 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей), остальные были проданы за четырехзначные суммы.

Ранее сообщалось, что жители британской деревни Эллерби решили сделать ремонт на кухне в своем доме XVIII века и нашли клад из 264 старинных золотых монет стоимостью 250 тысяч фунтов (17,4 миллиона рублей).