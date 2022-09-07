Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Супруги нашли при ремонте девять редких купюр и продали их за миллионы рублей

В Великобритании пожилые супруги продали девять редких банкнот за 51 тысячу фунтов

Кадр: Channel 5

Пожилые супруги Вик и Джанет Витт из города Бристоль, Великобритания, продали на аукционе редкие белые банкноты 1916-1918 годов и выручили за них 51 тысячу фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Star.

Вик Витт нашел девять старых купюр 32 года назад, когда делал ремонт в недавно купленном доме. Спустя десятилетия супруги, которые вместе уже 58 лет, решили их продать, так как планировали собрать деньги на круиз и празднование бриллиантовой свадьбы. Чтобы узнать стоимость банкнот, они обратились в телепередачу Cash in the Attic, где эксперты оценивают подобные находки.

После изучения банкнот выяснилось, что восемь из них были отпечатаны в Бристоле и представляют собой исключительную редкость. «Найти одну белую пятифунтовую банкноту Банка Англии — это необычно, а банкноту в 10 фунтов — вообще неслыханно. Я никогда не сталкивался с таким раньше. Это совершенно невероятно», — говорит оценщик Дэвид Фергюс.

Материалы по теме:
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его» За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
29 марта 2018

Все девять купюр приобрел президент Международного общества банкнот, пишет BBC News. Стоимость первой из них достигла восьми тысяч фунтов стерлингов (560 тысяч рублей), три пятифунтовые банкноты с последовательными номерами ушли как один лот за 16 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей), остальные были проданы за четырехзначные суммы.

Ранее сообщалось, что жители британской деревни Эллерби решили сделать ремонт на кухне в своем доме XVIII века и нашли клад из 264 старинных золотых монет стоимостью 250 тысяч фунтов (17,4 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
В Запорожье рассказали об исполнителях взрывов в Мелитополе
Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Бывшая учительница стала миллионершей благодаря продаже откровенных фото в сети
Московский ветеринар назвала хозяев домашних животных грубыми и ленивыми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.