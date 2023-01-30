«Аэрофлот» захотел расширить парк российских самолетов

Александровский: к 2030 году 70% парка «Аэрофлота» будет состоять из российских самолетов

Авиапарк «Аэрофлота» к 2030 году будет на 70 процентов состоять из российских самолетов. О таких планах журналистам компании сообщил генеральный директор Сергей Александровский. Его цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что к этому времени планируется ввод в эксплуатацию 339 отечественных самолетов, а также развитие компетенций по поддержанию летной годности. Александровский отметил, что в процессе ввода воздушного флота в эксплуатацию цифры могут быть скорректированы. Так, прогноз может быть пересмотрен из-за увеличения количества импортной авиатехники. Ожидается, что всего численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов.

По словам Александровского, российские самолеты из первых поставок будут распределены между «Аэрофлотом» и «Россией». Первые два самолета — SSJ New — по графику планируются к поставке в декабре 2023, а первый импортозамещенный МС-21 — в четвертом квартале 2024 года. Компании также потребуется порядка восьми полнопилотажных тренажеров. Сроков их поставок пока нет. «Обычно тренажер появляется после самолета, месяцев через шесть-восемь после поставки», пояснил глава компании.

В начале сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и группа «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. Соглашение, предусматривающее передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года.