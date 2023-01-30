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12:07, 30 января 2023Мир

Шольц резко ответил лидеру СДПГ на слова о возможной поставке самолетов Украине

Канцлер ФРГ Шольц резко ответил журналистам на вопрос о помощи Киеву истребителями

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко прокомментировал слова лидера Социально-демократической (СДПГ) партии Германии Заскии Эксен, допустившей поставку истребителей на Украину. Об этом сообщает Die Welt.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее лидер СДПГ, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине. При этом политик отметила, что Берлин стремится всеми силами не стать стороной конфликта. Она подчеркнула, что по вопросам поставок вооружений Украине Германия находится в тесном контакте с США.

Эскен указала, что ФРГ важно дать понять президенту России Владимиру Путину, что «мы отвергаем российскую агрессию».

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Виктория Кондратьева
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