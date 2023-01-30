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09:37, 30 января 2023Мир

В Германии допустили поставку истребителей Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии Эскен допустила поставку истребителей Украине

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Ali Stewart / Reuters

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине. Об этом сообщает Merkure.de.

При этом политик отметила, что Берлин стремится всеми силами избежать становления стороной конфликта. Она подчеркнула, что по вопросам поставок вооружений Украине Германия находится в тесном контакте с США.

Эскен указала, что ФРГ важно дать понять президенту России Владимиру Путину, что «мы отвергаем российскую агрессию».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Украины.

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Анжелика Бережная
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