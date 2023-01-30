Шольц предостерег Запад от гонки вооружений из-за Украины

Канцлер Германии Шольц призвал не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Украины. Глава правительства ФРГ предостерег партнеров в интервью изданию Tagesspiegel.

Канцлер допустил такую возможность из-за просьб Киева о поставках истребителей и ракет большей дальности. «Я могу только посоветовать не вступать в постоянную конкуренцию в попытках превзойти друг друга, когда речь идет о системах вооружения [для Украины]», — высказался он.

Ранее Шольц пообещал не усугублять конфликт с Москвой и исключил поставки Украине истребителей, заверив, что об этом «не может быть и речи». Он подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным.