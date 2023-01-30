Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 30 января 2023Мир

Шольц предостерег Запад от гонки вооружений из-за Украины

Канцлер Германии Шольц призвал не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Киева

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада не допустить гонки вооружений из-за военной поддержки Украины. Глава правительства ФРГ предостерег партнеров в интервью изданию Tagesspiegel.

Канцлер допустил такую возможность из-за просьб Киева о поставках истребителей и ракет большей дальности. «Я могу только посоветовать не вступать в постоянную конкуренцию в попытках превзойти друг друга, когда речь идет о системах вооружения [для Украины]», — высказался он.

Ранее Шольц пообещал не усугублять конфликт с Москвой и исключил поставки Украине истребителей, заверив, что об этом «не может быть и речи». Он подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США отправят танки Украине не раньше конца года
Жених предложил отменить свадьбу после неожиданного требования невесты
Коллекцию обновленных магазинов Zara разработают специально для России
Раскрыта судьба зданий одного из самых известных столичных архитекторов
В США назвали отправку танков Украине информационной операцией
Шольц предостерег Запад от гонки вооружений из-за Украины
В российском городе мать с четырьмя детьми отравилась угарным газом
Стало известно о продаже активов Goldman Sachs в России
На МКАД авто въехало в остановку с людьми и попало на видео
Турция обвинила США в нарушении обязательств по поставкам истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.