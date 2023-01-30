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00:11, 30 января 2023Мир

Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией

Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией и исключил поставки истребителей Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией и исключил поставки Украине истребителей. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel.

Шольц подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным. «Я снова буду говорить по телефону с Путиным. Потому что необходимо говорить друг с другом», — заявил канцлер.

Он также отверг идею отправки Украине истребителей, заверив, что об этом «не может быть и речи». Шольц отметил, что поставки вооружения Украине не делают Германию участницей конфликта, и пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО.

Ранее глава МИД страны Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. После этого многие политики потребовали отставки Бербок.

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Юлия Мискевич
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