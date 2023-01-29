Канцлер Германии заступился за главу МИД после слов о войне с Россией

Канцлер Шольц заявил, что все в кабмине ФРГ против прямого столкновения НАТО с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заступился за главу МИД страны Анналену Бербок после того, как она высказалась о войне стран Европы против России. Его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

Как заявил Шольц, все члены кабмина ФРГ выступают против прямого столкновения России и НАТО, и Бербок не является исключением.

«Между НАТО и Россией нет войны. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — заверил канцлер.

Он также подчеркнул, что сделает все, чтобы избежать эскалации и не допустить перерастания украинского конфликта в войну между НАТО и Россией.

Ранее Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. После этого многие политики потребовали отставки Бербок.