Сексолог перечислила способствующие регулярным оргазмам привычки

Сексолог Сафина: физические нагрузки и медитации способствуют регулярным оргазмам

Получению регулярных оргазмов способствуют медитации, физические нагрузки и здоровое питание, заявила психолог-сексолог Риналия Сафина. Эти и другие способствующие достижению кульминации в сексе привычки она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Она уточнила, что регулярные физические нагрузки помогут увеличить выносливость, а также продолжительность полового акта. «Сила мышц и их эластичность совершенствуются, тело развивается, и это дает больший простор в выборе поз и сценариев в постели. И, конечно, спорт — это "хорошие" гормоны — тестостерон, который влияет на половое влечение как у мужчин, так и у женщин, и эндорфин — гормон счастья», — объяснила Сафина. Она добавила, что когда человек счастлив, ему хочется любви.

Кроме того, продолжила сексолог, медитации научат концентрироваться на ощущениях. «Если вы часто лежите и думаете: "Вот, вот сейчас накроет оргазм… еще чуть-чуть", а он пролетает мимо, медитация и дыхательные практики вам просто необходимы! Они учат находиться в настоящем моменте, обращать внимание на свои эмоции и ощущения, быть "здесь и сейчас"», — уточнила она.

Также сексолог порекомендовала завести привычку изучать себя — найти собственные эрогенные зоны и научиться доставлять себе удовольствие самостоятельно, чтобы позже объяснить своему партнеру, что делать, как и с какой скоростью.

Помимо этого, она посоветовала пересмотреть взгляды на питание и вместо фастфуда выбирать качественную еду с полезными жирами, сложными углеводами и белком. Наконец, важной Сафина назвала привычку заниматься интимной гимнастикой. «Главная ее заслуга — увеличение яркости оргазма и скорости его наступления. К тому же когда вы понимаете, как работают интимные мышцы, вы полностью контролируете процесс, и ваш оргазм — это уже не то, что нужно ждать часами в определенной позе, а то, что происходит естественно, когда вы захотите», — разъяснила она. Сексолог добавила, что такая гимнастика готовит к родам, способствует устранению подтекания мочи и сбалансированному менструальному циклу, препятствует опущению органов малого таза.

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