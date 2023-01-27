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21:47, 27 января 2023Забота о себе

Сексолог рассказал о влиянии магазинов интимных товаров на семейные ценности

Сексолог Юрин: секс-шопы семейным ценностям не вредят, а только способствуют

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Секс-шопы не вредят семейным ценностям, уверен сексолог Игорь Юрин. О влиянии магазинов интимных товаров на супружескую жизнь он рассказал в беседе с порталом 63.ru.

По его словам, интимные игрушки нужно покупать только в лицензированных секс-шопах. «Я считаю, что магазины для взрослых можно и нужно использовать на полную катушку. Секс-шопы семейным ценностям не вредят, а только способствуют», — сказал он, добавив, что за последние 15 лет люди перестали стесняться заходить в такие магазины. «Если паре нужно немного "перчиночки", то ничего особенного нет, если пара пойдет в магазин и купит себе какие-то секс-игрушки», — заявил Юрин.

Однако, уверен он, игрушки для взрослых не должны полностью заменять обычный секс. «Потому что бывают моменты, когда слишком много этого всего, и обычные, нормальные сексуальные отношения могут нарушиться. У меня были такие случаи, когда приходили пары, которые чрезмерно увлекались всевозможными игрушками, что потом приводило к неприятным моментам, и без игрушек они уже не могли», — предостерег сексолог.

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Александра Лисица
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