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05:25, 26 января 2023Забота о себе

Сексолог объяснил причины сексуального интереса молодых мужчин к зрелым женщинам

Сексолог Кульгавчук объяснил влечение к зрелым женщинам застреванием в эдиповом комплексе

Фото: Shutterstock

Нередко сексуальный интерес молодых мужчин к зрелым женщинам может быть следствием их «застревания» в эдиповом комплексе, уверен сексолог Евгений Кульгавчук. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами Пятого канала.

Специалист объяснил, что на определенном этапе жизни мальчик испытывает бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола, и по мере взросления, как правило, переносит этот интерес на сверстниц. Однако некоторые мужчины не могут преодолеть так называемый эдипов комплекс и в более зрелом возрасте продолжают выбирать женщин постарше.

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Помимо психологического фактора, на сексуальные предпочтения молодых людей влияют и их биологические особенности, продолжил Кульгавчук. По его словам, пик сексуальности мужчин приходится на период 17-27 лет, когда добиться интимной близости с ровесницами часто непросто. По этой причине они обращают внимание на зрелых женщин, которые им кажутся более доступными, опытными и раскрепощенными.

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Наталья Обрядина
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