Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 24 января 2023Забота о себе

Психолог раскрыл причины нежелания заключать брак

Психолог Блумберг: люди не хотят жениться, потому что брак больше не имеет ценности

Фото: Luis Tosta / Unsplash

Люди не хотят заключать брак, потому что он не так полезен, как прежде, и часто сопряжен со значительными финансовыми издержками. Основные причины нежелания узаконивать отношения раскрыл изданию Daily Mail психолог Макс Блумберг.

Специалист отметил, что современное общество гораздо лояльнее относится к парам, живущим вместе без официального оформления отношений. Люди не стремятся жениться, потому что все реже сталкиваются с осуждением со стороны старшего поколения. Кроме того, партнерам такая модель отношений часто кажется более рациональной. С одной стороны, влюбленные не готовы тратить большие суммы денег на организацию свадьбы, а с другой — им кажется, что без брака ниже риск негативных последствий возможного расставания.

Для женщин, по мнению Блумберга, брак потерял прежнюю ценность, поскольку теперь они могут обеспечить себя самостоятельно. Если раньше замужество было гарантом финансовой стабильности, то сейчас можно строить карьеру и вести хозяйство независимо от социального статуса.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин» Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин»Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
24 апреля 2016

В то же время, по словам психолога, люди не всегда готовы финансово и эмоционально инвестировать в отношения. «Брак неизбежно означает, что вам придется идти на компромисс. У вас не будет свободы делать то, что хочется. Также вы можете обнаружить, что (…) у вас больше нет свободы действий в отношении траты своих денег. Люди смотрят на отдачу от своих инвестиций, и если им кажется, что этого недостаточно, они не женятся», — прокомментировал Блумберг.

Ранее психолог Елена Ярикова назвала способы распознать лжеца. По ее словам, обманщиков и неискренних людей часто выдают излишняя жестикуляция и агрессия, которую они используют как свою защиту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
Цена биткоина подскочила
Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика
Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве
В Совете Федерации прокомментировали поправки о проезде через границу
Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы
Рита Ора впервые прокомментировала слухи о полиаморных отношениях
Илон Маск резко разбогател
Датский клуб отказался от матча с ЦСКА
Стало известно о возможности открытия магазинов одежды Uniqlo в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.