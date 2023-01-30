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16:51, 30 января 2023Силовые структуры

Россиянин на поминках избил шуруповертом надоедавшую ему знакомую

Под Калининградом 50-летний мужчина на поминках избил шуруповертом надоевшую ему знакомую

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Калининградской области 50-летний местный житель напал на 48-летнюю знакомую. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на поминках в поселке Малое Васильково. Фигурант поссорился с женщиной и вышел на крыльцо, чтобы успокоиться. Когда он решил вернуться в дом, то заметил шуруповерт. Россиянин взял инструмент и ударил им потерпевшую по голове. Жертве удалось сбежать и спрятаться. Позже она обратилась к правоохранителям.

Подозреваемого задержали и доставили в полицейский отдел. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Казани неизвестный до смерти забил молотком 36-летнюю женщину во дворе дома.

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Екатерина Власова
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