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08:37, 30 января 2023Среда обитания

В России подорожала аренда небольших квартир

«Мир квартир»: в России на восемь процентов подорожала аренда квартир

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За год в России аренда небольших квартир площадью до 32 квадратных метров подорожала в среднем на восемь процентов до 15,2 тысячи рублей в месяц. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

По данным экспертов, из 70 городов аренда подобного жилья стала стоить больше в 59 городах, а в 11 — подешевела. Наибольшую динамику зафиксировали в Махачкале (подорожание 27 процентов) и Чебоксарах (на 26 процентов). Топ-3 списка замкнул Ростов-на-Дону, где аренда прибавила в стоимости 23 процентов. В Москве показатель увеличился на шесть процентов.

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Что касается отрицательной динамики, то сильнее всего аренда подешевела в Санкт-Петербурге — на 11 процентов. Столько же потеряла в цене аренда в Калининграде. В Череповце за аренду нужно будет арендовать на девять процентов меньше. «Спрос на небольшие арендные квартиры устойчив, так как это самый дешевый сегмент. С января прошлого года предложение таких объектов сильно выросло — на 78 процентов», — уточнили представители портала.

Ранее эксперты «ЦИАН. Аналитики» пришли к выводу, что цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России, а также Московской и Ленинградской области продолжают снижаться. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в январе 2023 года составила 21,4 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
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