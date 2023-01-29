В России подешевела аренда жилья

«Ъ»: цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России продолжают снижаться

Цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России, а также Московской и Ленинградской области продолжают снижаться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «ЦИАН. Аналитики».

Отмечается, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в январе 2023 года составила 21,4 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатной — 31 тысячу рублей. По сравнению с показателями декабря прошлого года цена снизилась на 0,1 процента и 08 процента соответственно.

Эксперты подчеркнули, что падение цен на жилье в России связано с ростом объема предложения квартир в аренду. По данным риелторов, число доступных квартир за год увеличилось на 70-86 процентов.

По мнению аналитиков, ситуация вряд ли существенно изменится в феврале 2023 года, так как это не самый активный с точки зрения спроса на жилье период. Ожидается, что рост спроса на аренду квартир начнется в марте-апреле.

Ранее в компании NF Group выяснили, что за 2022 год в элитных новостройках Москвы заключили минимальное за пять лет число сделок. За год в столице было заключено около 860 сделок с таким жильем. При этом в 2021 году показатель находился на уровне 1,6 тысячи сделок.

