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17:43, 30 января 2023Из жизни

Змееныш с двумя головами родился у техасского гремучника

Miami Herald: змея в заповеднике в ЮАР родила двухголового детеныша

Фото: Shutterstock

Самка техасского гремучника в заповеднике Venom Pit Snake Park недалеко от города Ист-Лондон в ЮАР родила мертвого двухголового детеныша. Об этом сообщает Miami Herald.

Рептилия родила 11 детенышей. Один из них отличался от прочих наличием двух голов. Змея появилась на свет мертвой.

«Как нам повезло, что одна из наших беременных самок техасского гремучника родила сегодня двухголового малыша. Жаль, что он оказался мертворожденным, но все равно удивительно увидеть такое вживую», — заявили представители парка. На фотографии двухголовый змееныш выглядит как две рептилии, которые переплелись в существо с единым хвостом.

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В парке не уточнили, как поступили с необычным детенышем. Остальные десять змеенышей оказались нормальными.

В природе техасский гремучник обитает на юго-востоке Канады, юге и западе США и севере Мексики. Он вырастает до 2,5 метра в длину, а его вес достигает семи килограммов. Укус гремучника опасен для человека и нередко приводит к смерти. Техасские гремучники не откладывают яйца и относятся к живородящим змеям. Они живут до 20 лет.

Ранее сообщалось, что житель американского города Клей-Сентер, штат Небраска, нашел редчайшую двухголовую змею, головы которой не могли определиться, в каком направлении ползти. Мужчина обнаружил необычное пресмыкающееся, когда расчищал сад своей возлюбленной.

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Алиса Дмитриева
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